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Магнитные бури: будет ли болеть голова в среду, 9 октября

Магнитные бури: будет ли болеть голова в среду, 9 октября

По прогнозам специалистов, среда будет спокойным днем, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

В среду, 9 октября, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь, информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури происходят из-за выбросов корональной плазмы из Солнца. Когда эта плазма достигает Земли, она взаимодействует с ее магнитным полем, что может вызвать сбои в работе электронных систем, связи и навигации. Такие бури могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, головокружение, повышенная тревожность и общее ухудшение самочувствия, связанное с изменениями атмосферного давления и электромагнитного поля.

В период чрезвычайной солнечной активности необходимо с особой заботой позаботиться о своем здоровье. В дни активных вспышек на солнце специалисты рекомендуют отложить дела, требующие повышенной концентрации и внимания.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь нужно:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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