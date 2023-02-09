Магнитные бури 9 февраля: какую космическую погоду ждать?

Сегодня, в четверг, 9 февраля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды.
В свою очередь в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают сегодня повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.
Напомним, по прогнозам, до 10 февраля продлится магнитная буря средней силы.
В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чаще всего во время магнитных бурь проявляются такие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или снижение давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- беспричинная депрессия;
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуется:
- избегать стрессов;
- отказаться от алкоголя;
- пить больше чистой воды или травяного чая;
- бывать на свежем воздухе;
- принять ванну с солью;
- полноценно спать и отдыхать.