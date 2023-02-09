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Магнитные бури 9 февраля: какую космическую погоду ждать?

Магнитные бури 9 февраля: какую космическую погоду ждать?

Сегодня, в четверг, 9 февраля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды.

В свою очередь в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают сегодня повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.

Напомним, по прогнозам, до 10 февраля продлится магнитная буря средней силы.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чаще всего во время магнитных бурь проявляются такие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • беспричинная депрессия;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуется:

  • избегать стрессов;
  • отказаться от алкоголя;
  • пить больше чистой воды или травяного чая;
  • бывать на свежем воздухе;
  • принять ванну с солью;
  • полноценно спать и отдыхать.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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