Магнитные бури 9 февраля: какую космическую погоду ждать?

Сегодня, в четверг, 9 февраля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды.

В свою очередь в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают сегодня повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.

Напомним, по прогнозам, до 10 февраля продлится магнитная буря средней силы.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чаще всего во время магнитных бурь проявляются такие симптомы:

головная боль и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или снижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия и тревога;

беспричинная депрессия;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и самочувствие, рекомендуется:

избегать стрессов;

отказаться от алкоголя;

пить больше чистой воды или травяного чая;

бывать на свежем воздухе;

принять ванну с солью;

полноценно спать и отдыхать.