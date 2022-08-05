Магнитные бури 5 августа: пятница будет «возмущенной»?

Сегодня, в пятницу, 5 августа 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ранее сообщалось, что 4-5 августа возможна слабая магнитная буря.

По прогнозам, в августе нас ждет еще несколько магнитных бурь. Так, двухдневный «шторм» средней интенсивности ожидается 10-11 августа. Неспокойной в геомагнитном плане может быть и суббота, 6 августа.

По мнению ученых, слабые и умеренные магнитные бури не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, медики советуют полноценно отдыхать, нормально высыпаться, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе и не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками.