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Магнитные бури 31 августа: что готовит последний день лета

Магнитные бури 31 августа: что готовит последний день лета

Сегодня, 31 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Хотя существенных магнитных бурь ученые не прогнозируют.

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря — это взрывные процессы на Солнце, которые сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Как магнитная буря влияет на человека

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить высокий уровень радиации, что значительно повышает риск развития рака.

Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди обычно жалуются на такие проблемы:

  • Головная боль, головокружение.
  • Резкое ухудшение сна — бессонница или сильная сонливость.
  • Проблемы с концентрацией, падает работоспособность.
  • Нарушение пищеварения, потеря аппетита, тошнота.
  • Чрезмерная агрессия и раздражительность.
  • Повышенная тревожность.
  • Обострение различных психологических проблем.
  • Сильные эмоциональные перепады.
  • Обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.

Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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