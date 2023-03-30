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Магнитные бури 30 марта: четверг обещает быть тяжелым

Магнитные бури 30 марта: четверг обещает быть тяжелым

Сегодня, 30 марта 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Или, по-простому, магнитные бури. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже значительное повышение геомагнитной активности может отразиться на здоровье.

Как вести себя во время магнитной бури?

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели. 

Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление и температура;
  • сильная слабость;
  • сильная сонливость;
  • боль в мышцах и суставах;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вот что советуют по єтому случаю медики:

  • Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни.
  • А вот легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе как раз необходимы.
  • Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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