Магнитные бури 30 декабря: что принесет последняя суббота 2023 года

Согласно прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в субботу, 30 декабря, будет спокойная геомагнитная обстановка.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе подобное воздействие, здоровье может либо ухудшиться незначительно, либо (особенно в дни слабых бурь) существенно не ухудшится.
Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.
Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- заниматься физической активностью;
- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- избегать стрессов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.