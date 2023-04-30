Магнитные бури 30 апреля: ждать ли плохого самочувствия?

Сегодня, в воскресенье, 30 апреля 2023 года, ученые обещают отдельные возмущенные периоды. Это еще не магнитная буря. Но периодически самочувствие может подводить и в такие периоды. Прогноз предоставила Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури: как влияют на людей
В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.
Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны:
- скачки давления;
- головные боли;
- бессонница;
- повышение температуры тела.
Многие метеозависимые люди жалуются на:
- повышенную раздражительность;
- агрессивность;
- также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний
Как следует защитить себя от магнитных бурь
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций и вести здоровый образ жизни:
- правильно питаться;
- заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств