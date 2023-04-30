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Магнитные бури 30 апреля: ждать ли плохого самочувствия?

Магнитные бури 30 апреля: ждать ли плохого самочувствия?

Сегодня, в воскресенье, 30 апреля 2023 года, ученые обещают отдельные возмущенные периоды. Это еще не магнитная буря. Но периодически самочувствие может подводить и в такие периоды. Прогноз предоставила Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури: как влияют на людей

В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны:

  • скачки давления;
  • головные боли;
  • бессонница;
  • повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди жалуются на:

  • повышенную раздражительность; 
  • агрессивность;
  • также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Как следует защитить себя от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций и вести здоровый образ жизни:

  • правильно питаться;
  • заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств
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Редакция ПРОФИЛЬ

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