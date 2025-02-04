Согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 3 февраля наша планета находится в лапах средней магнитной бури в 4 балла. Она прогнозируется в течение вторника и среды, 4-5 февраля. Однако уже 6 февраля ожидается низкая солнечная активность.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также прогнозируют сегодня магнитную бурю с К-индексом 4 (желтый уровень).

Магнитные бури — это природные явления, которые возникают из-за взаимодействия Солнца с магнитным полем Земли. Когда из Солнца выходит корональный массовый выброс (КМВ) или быстрый солнечный ветер, это может вызвать возмущения в земной магнитосфере.

К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В дни повышенной геомагнитной активности многие жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.