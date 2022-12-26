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Магнитные бури 26 декабря: будет ли болеть голова?

Магнитные бури 26 декабря: будет ли болеть голова?

В понедельник, 26 декабря 2022 года, ожидаются слабые магнитные возмущения. И хотя это не полноценная магнитная буря, поберечься стоит.

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Однако и такие возмущения поля способны повлиять на некоторые группы людей. Наиболее уязвимы те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, у кого есть проблемы с давлением. И них могут появиться головная боль, слабость.

Постарайтесь в течение всего неблагоприятного периода не нервничать, ни с кем не вступать в конфликты, не обращать внимания на раздражители, не перегружать себя физическими нагрузками. Устройте себе в течение дня два или три дополнительных перерыва, когда можно просто посидеть и немного передохнуть.

Старайтесь больше отдыхать. Можно устроить спа-процедуры у себя дома, принять успокаивающую ванну, послушать приятную музыку, почитать книгу или посмотреть комедию.

Необходимо сделать ваше ежедневное питание более лёгким, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Нужно соблюдать водный режим, то есть употреблять как можно больше чистой воды. Рекомендовано употребление травяных чаев, а также успокоительных средств на растительной основе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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