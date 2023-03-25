Магнитные бури 25 марта: грядет многодневный шторм?

По информации ученых Главного центра специального контроля, в пятницу, 24 марта 2023 года, на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю. И сегодняшний день обещает быть неспокойным. Так что метеозависисым людям следует быть готовыми и держать под рукой нужные лекарства.
Магнитные бури марта-2023: каков прогноз?
По сообщению Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 25 марта 2023 года, день повышенной геомагнитной активности и штормовой космической погоды.
Ранее специалисты прогнозировали до конца марта еще две магнитных бури. Так, ближайшая магнитная буря ожидалась с пятницы по воскресенье, 24-26 марта. Сообщается, что сегодняшняя буря будет средней по мощности, а к воскресенью, 26 марта, она ослабнет.
Следующая и последняя в марте магнитная буря прогнозируется на 30 и 31 марта. Предварительно, она будет слабой по мощности.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Чтобы неблагоприятные дни прошли для вас безболезненно, необходимо следовать таким полезным советам:
- ешьте больше сезонных овощей и зелени;
- пейте больше воды;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- занимайтесь физкультурой и делайте зарядку;
- регулярно проветривайте помещение;
- принимайте контрастный душ перед сном;
- спите не менее 7 часов в сутки.