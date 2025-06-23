Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 23 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Сегодня ожидается незначительная солнечная активность желтого уровня с К-индексом от 3 до 4. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Согласно прогнозу сайта Meteoprog.UA, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса – 65%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса – 15%

Количество солнечных пятен – 30

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

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Воздействие на организм: что нужно знать

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время магнитных бурь