В среду, 23 апреля, прогнозируется сильная магнитная буря с К-индексом 5.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение,

скачки артериального давления,

бессонница или повышенная усталость,

снижение концентрации и раздражительность,

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому метеозависимым людям, которые хотят перестать чувствовать влияние магнитных бурь, стоит регулярно высыпаться, разнообразно и регулярно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью хотя бы раз в неделю. Это поможет почувствовать себя лучше и перестать страдать от геомагнитной активности.