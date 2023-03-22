Магнитные бури 22 марта: заштормит ли в среду?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Сегодня, в среду, 22 марта 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. В то же время мощных магнитных бурь не предвидится. Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, еще одна буря средней мощности ожидается в конце марта.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.