Магнитные бури 19 октября: благоприятен ли прогноз?

По прогнозам, конец октября 2022 года может быть неспокойным в плане магнитных бурь: нас ждет еще как минимум два «шторма».
Сегодня, в среду, 19 октября, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Именно в эти дни возрастает риск инфарктов и инсультов. Кроме того, может ухудшиться здоровье у пожилых и метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней.
Напомним, очередная магнитная буря ожидается 20-21 октября. Этот космический шторм не будет мощным, а вот следующая буря, которую прогнозируют на 27-30 октября, может оказаться довольно сильной и длительной.
А вот ноябрь этого года, скорее всего, не будет огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями.
Чтобы пережить магнитный шторм благополучно, медики советуют:
- в дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздержаться и слишком жирной, острой, соленой пищи;
- пить больше жидкости, но отказаться от алкоголя, кофе и слишком крепких чаев;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- избегать ссор и конфликтов
- тем, у кого имеются какие-либо хронические заболевания, следует заранее запастись необходимыми медикаментами.