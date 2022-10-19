Магнитные бури 19 октября: благоприятен ли прогноз?

По прогнозам, конец октября 2022 года может быть неспокойным в плане магнитных бурь: нас ждет еще как минимум два «шторма».

Сегодня, в среду, 19 октября, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Именно в эти дни возрастает риск инфарктов и инсультов. Кроме того, может ухудшиться здоровье у пожилых и метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней.

Напомним, очередная магнитная буря ожидается 20-21 октября. Этот космический шторм не будет мощным, а вот следующая буря, которую прогнозируют на 27-30 октября, может оказаться довольно сильной и длительной.

А вот ноябрь этого года, скорее всего, не будет огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями.

Чтобы пережить магнитный шторм благополучно, медики советуют:

в дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздержаться и слишком жирной, острой, соленой пищи;

пить больше жидкости, но отказаться от алкоголя, кофе и слишком крепких чаев;

больше времени проводить на свежем воздухе;

избегать ссор и конфликтов

тем, у кого имеются какие-либо хронические заболевания, следует заранее запастись необходимыми медикаментами.