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Магнитные бури 19 июля: спокойствие или космический шторм?

Магнитные бури 19 июля: спокойствие или космический шторм?

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, во вторник, 19 июля 2022 года, серьезных магнитных бурь не ожидается. Тем не менее, следующий геомагнитный шторм уже не за горами, и к нему можно начать готовиться.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны «отдельные возмущенные периоды».

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в течение суток солнечная активность была на низком уровне, а вспышки на Солнце, которые произошли за последние 24 часа, слишком слабы для влияния на Землю.

Следующую бурю, средней активности, следует ждать ориентировочно 20-23 июля. До этого времени метеозависимым людям и обладателям хронических болезней желательно заблаговременно запастись необходимыми медикаментами.

Напомним, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Также в эти дни велик риск инфарктов и инсультов, и в этой связи людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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