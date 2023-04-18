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Магнитные бури 18 апреля: на Землю обрушится космический шторм

Магнитные бури 18 апреля: на Землю обрушится космический шторм

Сегодня, во вторник, 18 апреля 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Причем космическая буря будет бушевать три дня.  Данные предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури — что это такое?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже значительное повышение геомагнитной активности может отразиться на здоровье.

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели. 

Симптомы при магнитных бурях

Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление и температура;
  • сильная слабость;
  • сильная сонливость;
  • боль в мышцах и суставах;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Защита от магнитной бури

  • Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.
  • Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни.
  • А вот легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе как раз необходимы.
  • Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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