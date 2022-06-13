Магнитные бури 13 июня: какой будет космическая погода

Специалисты прогнозируют на понедельник, 13 июня 2022 года не слишком благоприятную космическую погоду, геомагнитная активность бует повышенной.

Это может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.

Так, по прогнозу ученых, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

К таким выводам пришли специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ранее эксперты прогнозировали первую магнитную бурю этого месяца на 10-12 июня.

В июне нас ждут еще три магнитных бури, самая мощная из них ожидается 15-17 июня.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, врачи советуют правильно питаться и на время отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков.