Магнитные бури 12 мая: продлится ли магнитный «шторм»?

Геомагнитный «шторм», накрывший Землю два дня назад, продолжится и сегодня, в пятницу, 12 мая 2023 года. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – так охарактеризовали этот день специалисты.
Прогноз магнитных бурь на вторую декаду мая
При этом, как отмечают ученые, эта магнитная буря будет средней силы и ее могут почувствовать метеозависимые люди. К тому же, с сегодняшнего дня космическая «непогода» постепенно пойдет на спад.
По прогнозам, магнитные бури средней силы возможны с 20 по 25 мая.
Как сохранить здоровье в дни магнитных бурь
Следует отметить, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. В то же время на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.
Помимо этого, не исключены и такие симптомы, как:
- головная боль и головокружение;
- снижение аппетита;
- повышение или снижение давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- слабость или усталость.
Во время магнитных бурь врачи советуют отказаться от серьезных физических нагрузок, воздержаться от вредной пищи и лечь раньше спать.
Кроме того, чтобы пережить неблагоприятные дни без осложнений для здоровья, необходимо:
- вести здоровый образ жизни;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- не злоупотреблять алкоголем и кофе;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.