Во вторник, 11 февраля, буря немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень), сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитных бурь Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам.

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