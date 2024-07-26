Магнитные бури: какой прогноз на пятницу, 26 июля

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Врачи советуют соблюдать нормальный режим дня, полноценно высыпаться, пытаться избегать конфликтов и источников стресса. Физические нагрузки в этот период следует снизить. Также необходимо не забывать регулярно проветривать квартиру и проводить больше времени на свежем воздухе.

Питаться нужно максимально полноценно, добавить сезонные фрукты и овощи, пить достаточно воды. В то же время нужно отказаться от фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо внимательно отслеживать состояние своего здоровья, проверять давление и держать под руками все лекарства, которые могут потребоваться при ухудшении самочувствия.