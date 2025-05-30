По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 30 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня повышенную геомагнитную, активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.

Что делать во время магнитных бурь