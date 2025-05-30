По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 30 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня повышенную геомагнитную, активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.
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В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.
Что делать во время магнитных бурь
- Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.
- Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.
- Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.
- Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.
- Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.