Магнитные бури: какой прогноз на 7 ноября

По предварительным прогнозам, дни повышенной геомагнитной активности – 9, 14 и 15 ноября.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека сильно зависит от индивидуальных особенностей. Основные негативные симптомы могут проявляться у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей. Однако большинство из нас все же переносят бури без заметных последствий для здоровья.

Если же вы чувствуете ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь, следуйте таким рекомендациям:

старайтесь полноценно высыпаться и достаточно отдыхать;

по возможности уменьшите физические и эмоциональные нагрузки;

чаще бывайте на свежем воздухе и пейте достаточно воды;

полноценно питайтесь, откажитесь от алкоголя, соленой и жирной пищи;

в случае ухудшения самочувствия – обращайтесь к своему семейному врачу.