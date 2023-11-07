Магнітні бурі: який прогноз на 7 листопада

За попередніми прогнозами, дні підвищеної геомагнітної активності – 9, 14 та 15 листопада.

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Проте більшість із нас все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.

Якщо ж ви відчуваєте погіршення самопочуття в дні магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

старайтеся повноцінно висипатися та достатньо відпочивати;

по можливості зменшіть фізичні та емоційні навантаження;

частіше буйте на свіжому повітрі та пийте достатньо води;

повноцінно харчуйтеся, відмовтеся від алкоголю, солоної та жирної їжі;

у разі погіршення самопочуття – звертайтеся до свого сімейного лікаря.