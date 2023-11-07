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Магнітні бурі: який прогноз на 7 листопада

Магнітні бурі: який прогноз на 7 листопада

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у вівторок, 7 листопада, магнітних бур не очікується – геомагнітна обстановка обіцяє бути спокійною.

За попередніми прогнозами, дні підвищеної геомагнітної активності – 9, 14 та 15 листопада.

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Проте більшість із нас все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.

Якщо ж ви відчуваєте погіршення самопочуття в дні магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • старайтеся повноцінно висипатися та достатньо відпочивати;
  • по можливості зменшіть фізичні та емоційні навантаження;
  • частіше буйте на свіжому повітрі та пийте достатньо води;
  • повноцінно харчуйтеся, відмовтеся від алкоголю, солоної та жирної їжі;
  • у разі погіршення самопочуття – звертайтеся до свого сімейного лікаря.
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