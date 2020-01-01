Лучшие фотографии года по версии National Geographic

Гран-при конкурса и первое место в категории «Города». Гренландский город Упернави в объективе фотографа Чу Вейминя.

Второе место в категории «Города». Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Сан-Франциско. Фотограф – Яссен Тодоров.

Третье место в категории «Города». Фотограф Сандипани Чаттопадхьяи снял мусульманский молебен на улице города Дакки.

Первое место в категории «Люди». Актеры китайской оперы в уезде Личэн от популярного фотографа Ли Хуайфэня.

Второе место в категории «Люди». Утро в общественном парке Гонконга от Йошики Фудзивара.

Третье место в категории «Люди». Ежегодный праздник Las Luminarias в Испании. Автор – Хосе Антонио Замора.

Первое место в категории «Природа». Белоголовый сип в испанском Национальном парке Монфрагуэ в объективе фотографки Тамары Блазкез Хейк.

Второе место в категории «Природа». «Ловец грез», снятый на Гавайях фотографом Дэнни Сепковски.

Третье место в категории «Природа». Новозеландский дельфин от Скотта Портелли.

Фото: National Geographic

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