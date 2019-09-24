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Новости Одессы и Одесской области

Лучшее мировое трибьют-шоу Адриано Челентано в Одессе

Лучшее мировое трибьют-шоу Адриано Челентано в Одессе

К 80-летию великого маэстро в одесском театре Музкомедии состоится лучшее мировое трибьют-шоу Адриано Челентано.

Адриано Челентано вот уже более 50 лет по праву считается ярчайшей мировой звездой. Музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий.

Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки — за всю свою карьеру он выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока фильмах.

Уже более 10 лет Адриано не выезжает с гастролями за пределы Италии, однако не будем отчаиваться, ведь ощутить на себе магическую энергетику и получить удовольствие от любимых песен можно на официальном трибьют-шоу Адриано Челентано с участием музыкантов великого маэстро!

Несмотря на то, что пародий и попыток стать похожими было много, только один артист смог сделать это виртуозно, не наигранно и гармонично – Адольфо Себастьяни.

«Lui e gliamici del Re» родились в феврале 2002 года.

Ведущей целью коллектива стало воплощение творчества Челентано.

Солист «Lui e gliamici del Re» — Адольфо Себастьяни обладает не только физическим, но и поразительным вокальным сходством с великим артистом. Безукоризненно подражая его манерам, благодаря своей харизме и профессиональному общению с публикой, Адольфо Себастьяни стал непревзойденным имитатором своего кумира. Сам маэстро, присутствуя на одном из концертов «Lui e gliamici del Re» сказал, глядя на сцену: «Такое ощущение, что нас теперь двое!»

На своих выступлениях участники группы смогли добиться идеального сочетания шоу и музыки. Им удалось возродить ту захватывающую атмосферу, которая царила на незабываемых концертах великого Артиста.

  • Дата – 1 ноября, начало в 19:00
  • Место проведения – театр Музкимедии (ул. Пантелеймоновская, 3)
  • Стоимость билетов – 240-780 грн

Билеты можно приобрести по ссылке https://concert.ua/uk/event/adriano-chelentano-odessa

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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