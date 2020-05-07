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Новости Одессы и Одесской области

Любуемся: в Одессе расцвел король декоративных кустарников (фото)

Любуемся: в Одессе расцвел король декоративных кустарников (фото)

Одесситы в переулке Каркашадзе, который также многие по-старинке называют Кирпичным, засняли удивительную картину.

Там зацвели кусты декоративного боярышника, передает Культурометр.

Древовидные растения сплошь покрылись густыми соцветиями нежно-розового оттенка.

На фоне ярко-зеленой пышной кроны распустившиеся бутоны выглядят еще более эффектно.

А если присмотреться, можно заметить, что цветочки при более детальном рассмотрении напоминают смесь чайной розы, пиона и дикой гвоздики.

Кстати, в Европе куст боярышника пользуется большой популярностью. Там его многие называют королем декоративных кустарников.

Живыми изгородями боярышника многие европейцы украшают сады и дворы. При этом он особенно по душе англичанам.

К слову, помимо того, что растение красивое, оно еще очень выносливое и неприхотливое.

Фото: Культурометр

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Олеся Мамиенко
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