Любуемся: в Одессе расцвел король декоративных кустарников (фото)

Одесситы в переулке Каркашадзе, который также многие по-старинке называют Кирпичным, засняли удивительную картину.
Там зацвели кусты декоративного боярышника, передает Культурометр.
Древовидные растения сплошь покрылись густыми соцветиями нежно-розового оттенка.
На фоне ярко-зеленой пышной кроны распустившиеся бутоны выглядят еще более эффектно.
А если присмотреться, можно заметить, что цветочки при более детальном рассмотрении напоминают смесь чайной розы, пиона и дикой гвоздики.
Кстати, в Европе куст боярышника пользуется большой популярностью. Там его многие называют королем декоративных кустарников.
Живыми изгородями боярышника многие европейцы украшают сады и дворы. При этом он особенно по душе англичанам.
К слову, помимо того, что растение красивое, оно еще очень выносливое и неприхотливое.
Фото: Культурометр