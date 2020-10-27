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Ляшко надеется, что прошедшие выборы не приведут к новой вспышке коронавируса в Украине

Ляшко надеется, что прошедшие выборы не приведут к новой вспышке коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко полагает, что проведение местных выборов в воскресенье не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом.

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Об этом он заявил накануне в эфире “Громадського радіо”, сообщает “РБК-Украина”.

По словам Ляшко, в целом все предписания по санитарным мерам на участках соблюдались, и грубых нарушений во время работы участков не было, хотя не везде соблюдались все меры. Главным нарушением было неношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

“Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом”, – отметил санврач.

Также Ляшко сообщил, что в день выборов 250 раз вызывали скорую помощь на избирательные участки. В результате были госпитализированы 50 человек. Один человек умер до приезда медиков.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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