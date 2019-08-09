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Новости Одессы и Одесской области

Ливень в Одессе – часть вторая: пробки и “нулевая” видимость за городом

Ливень в Одессе – часть вторая: пробки и “нулевая” видимость за городом

В мэрии настоятельно рекомендуют оставаться дома, не выезжать в дорогу и не выходить на улицу без особой надобности. 

Дождь с ураганом, который сегодня обрушился на Одессу, сковал город в пробках. Так, тянучки, например, образовались на улице Балковской. А на Пересыпи стоят машины в сторону поселка Котовского.

Кроме того, автомобили застряли в районе Объездной дороги по направлению к улице Заболотного.

На отрезке магистрали недалеко от Куяльницкого лимана случилось несколько аварий.

В свою очередь, ГСЧС сообщает  о том, что за город сейчас лучше не выбираться. Особенно это касается Киевской трассы, где “нулевая” видимость из-за дождя. Водители, которых ливень застал в пути, выстроились там вдоль обочины, так как ехать просто невозможно.

Фото: grad.ua 

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