Ливень в Одессе – часть вторая: пробки и “нулевая” видимость за городом

В мэрии настоятельно рекомендуют оставаться дома, не выезжать в дорогу и не выходить на улицу без особой надобности.
Дождь с ураганом, который сегодня обрушился на Одессу, сковал город в пробках. Так, тянучки, например, образовались на улице Балковской. А на Пересыпи стоят машины в сторону поселка Котовского.
Кроме того, автомобили застряли в районе Объездной дороги по направлению к улице Заболотного.
На отрезке магистрали недалеко от Куяльницкого лимана случилось несколько аварий.
В свою очередь, ГСЧС сообщает о том, что за город сейчас лучше не выбираться. Особенно это касается Киевской трассы, где “нулевая” видимость из-за дождя. Водители, которых ливень застал в пути, выстроились там вдоль обочины, так как ехать просто невозможно.
Фото: grad.ua
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