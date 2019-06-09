Ливень превратил ремонтируемую Софиевскую в Одессе в непроходимое болото

Недавно «Одесская жизнь» сообщала, как изменилась жизнь людей, живущих на улице Софиевской (и прилегающих к ней улицах) в связи с проходящим ремонтом.

Старая улица, на которой перегородки и ограждения перемежаются с деревянными мостиками, после обрушившегося на Одессу ливня стала «непролазной».

Мостики и так нравились не многим, потому что качались под ногами и проходить по ним было, как минимум, неудобно, но теперь ситуация в некоторых и вовсе местах стала тупиковой.

После ливня корреспондент «Одесской жизни» посмотрела, что происходит на Софиевской. Многие ограждения ветер и сильный дождь снесли в вырытые котлованы, превратившиеся в «озера». Часть мостиков поломались, некоторые снесены в сторону, прохожие пытались сами их установить на место.

Улица практически вся перерыта, причем, и на тротуарах, то есть, асфальта почти нигде не осталось, и поэтому все это превратилось в грязевые потоки.

Проблема «как перейти на другую сторону» в некоторых местах улицы стала неразрешимой — ноги тонули в грязи-болоте. Никакой паники, впрочем, мы не отметили, каждый решал проблему, как мог. Немногочисленные прохожие передвигались с большой осторожностью, предупреждая друг друга, что «вот тот мостик сильно шатается», а «там ограждение упало вниз, идите осторожней».

Ливень, судя по увиденному, очень усложнил и без того непростую ситуацию на Софиевской, ремонт на которой затронул и Торговую.