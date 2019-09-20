Литфестиваль в Одессе соберет больше трех десятков авторов из разных стран

25 сентября в Одессе стартует пятый по счету Международный литературный фестиваль. Каждый раз он собирает интересных авторов и любителей современной литературы.

В этом году к нам, чтобы представить произведения, едет 31 автор их семи стран мира. Среди гостей – всемирно известные писатели: Максим Биллер, Терезия Мора и Дурс Грюнбайн из Германии, Юрий Слезкин из США, Генри Марш из Великобритании, Франц Холлер из Швейцарии.

Будут и авторы из Украины, произведения которых уже переведены на европейские языки, победители престижных литературных премий и обладатели титулов (книга года Би-Би-Си, Коронация слова и т. д.). К примеру, Андрей Курков, Андрей Бондарь, Марина Грымич, Макс Кидрук, Наталия Сняданко, одесситка Юлия Верба …

Основное отличие этого фестиваля в том, что вместо привычных презентаций книг и издательств, тут проходят литературные чтения. Авторы сами читают свои произведения на родном языке, а после содержание объясняет переводчик. То есть зрители слышат все интонации, которые вкладывает автор в каждое слово.

В конце встречи остается время для общения, когда можно высказать свое мнение гостям, а писателям понять реакцию тех, для кого это написано.

Главная локация фестиваля разместится в Доме ученых. Там пройдут основные события, в том числе и торжественное открытие, которое состоится 25 сентября, в 18:00.

Там же состоятся романтические ночи поэзии с участием Андрея Любки, Юрия Издрика, Дмитрия Лазуткина, Людмилы и Бориса Херсонских. Присоединяйтесь к полуночникам 25 и 27 сентября с 20:30.

В то же время в Театре кукол уже в 9 утра 25 сентября начнутся детские чтения, которые продлятся до обеда. Отдельная программа предусмотрена в Национальном университете им. Мечникова. Студенты встретятся с писателями-публицистами, журналистами.

Некоторые встречи пройдут в Терминале, 42 (Ришельевская, 33), где читателей будет ждать харьковский журналист Павел Стех с книгой, в которой описывает встречи в украинских поездах (27.09, в 17:00).

В пространстве ТЕО (Военный спуск, 18) одесские актеры вместе с Мариной Скаловой из Швейцарии расскажут историю семейного путешествия писательницы (27.09 в 17:00).

Известная одесситка Юлия Верба приглашает 29 сентября в 16:00 на прогулку по Молдаванке ее детства в Литературный музей.

Вход на все события фестиваля – свободный.

Полную программу фестиваля можно найти здесь.

Фото: 3.bp.blogspot.com