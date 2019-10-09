Литературный круиз: одесские писатели и поэты прокатились на пароме до Батуми

Как сообщает Ассоциация судовладельцев Украины, литературный рейс пролегал по маршруту Черноморск-Батуми-Черноморск на паромах «Каунас» и «Вильнюс».

Творческую часть круиза возглавили главный редактор литературного журнала «Радуга» Юрий Ковальский и писатель-сатирик Александр Володарский. В творческих вечерах принимали участие также известный писатель Александр Бирштейн, коллекционеры-краеведы Анатолий Дроздовский и Ева Краснова, редактор альманаха «Мория» Геннадий Кацен.

Изюминкой литературного круиза стало участие в рейсе специалистов Музея Пушкина в Киеве во главе Натальей Тишаевой и Екатериной Сироштан. Их выступления и доклады были посвящены 190-летию со дня публикации первых стихов Пушкина о Кавказе и 200-летию со дня его второго выезда на Кавказ.

В Батуми писатели и журналисты посетили Музей археологии Аджарии и встретились с начальником Департамента международных отношений Министерства образования, культуры и спорта этой автономной республики Теа Чантуришвили. Она рассказала о многочисленных фестивалях в Батуми, которые сделали столицу Аджарии одной из культурных столиц Черноморского региона.

Анатолий Дроздовский предложил организовать в Аджарии выставку «Батуми – на открытках». У одесского коллекционера есть несколько сотен таких открыток, на которых можно проследить историю развития этого города на протяжении почти двухсот лет. Рады будут в Батуми и фотовыставке, рассказывающей об Одессе, ее достопримечательностях и жителях, традициях и обычаях.

Кроме того, обсуждалась организация туристического маршрута от Черноморска до Батуми, а затем до музея Леси Украинки в селе Сурами. По предварительному согласованию первыми туристами в этой экскурсии станут украинские писатели и журналисты. Такой пресс-тур планируется организовать в апреле следующего года.

Фото: ukrferry.com