Новости Одессы и Одесской области

Линия одесского «зеленого фронта» прошла по Французскому бульвару

Линия одесского «зеленого фронта» прошла по Французскому бульвару

9 апреля в определенной очень важной локации (по соображениям безопасности место не сообщается) состоялось крайне важное и вдохновляющее мероприятие.

В таком веселом военно-экологическом тоне сообщил руководитель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский о высадке деревьев на одесском Французском бульваре.

Стиль сообщения эколога напоминает сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на фронтах:

— В мероприятии приняли участие два взвода патриотически настроенных граждан Украины, среди которых были бойцы отдельной мотопехотной бригады КП «Горзелентрест» (Коммунальное Предприятие Горзелентрест), оснащенные специализированной сверхсовременной техникой (экскаватор, поливочный ТС), а также члены гражданского сопротивления города, вооруженные несгибаемым духом, верой в победу, лопатами и граблями.

Вместе они усилили обороноспособность города путем создания живых заграждений в количестве около 30 единиц прекрасных деревьев с неописуемым для врагов названием кельрейтерия, а также повысили коллективную безопасность всех граждан путем передачи мегатонн положительной энергии ближним и друзьям, учителям, работникам коммунальных служб, природе Украины и своему городу.

Вместе победим! Слава Украине!

Ну и как же без фотодоказательств победы на экологическом фронте? Они тоже есть:

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить