Линия одесского «зеленого фронта» прошла по Французскому бульвару

9 апреля в определенной очень важной локации (по соображениям безопасности место не сообщается) состоялось крайне важное и вдохновляющее мероприятие.

В таком веселом военно-экологическом тоне сообщил руководитель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский о высадке деревьев на одесском Французском бульваре.

Стиль сообщения эколога напоминает сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на фронтах:

— В мероприятии приняли участие два взвода патриотически настроенных граждан Украины, среди которых были бойцы отдельной мотопехотной бригады КП «Горзелентрест» (Коммунальное Предприятие Горзелентрест), оснащенные специализированной сверхсовременной техникой (экскаватор, поливочный ТС), а также члены гражданского сопротивления города, вооруженные несгибаемым духом, верой в победу, лопатами и граблями.

Вместе они усилили обороноспособность города путем создания живых заграждений в количестве около 30 единиц прекрасных деревьев с неописуемым для врагов названием кельрейтерия, а также повысили коллективную безопасность всех граждан путем передачи мегатонн положительной энергии ближним и друзьям, учителям, работникам коммунальных служб, природе Украины и своему городу.

Вместе победим! Слава Украине!

Ну и как же без фотодоказательств победы на экологическом фронте? Они тоже есть: