Лікування закордоном та операції з трансплантації: як в Уряді планують поліпшити медичні послуги?

Про це повідомляє Урядовий портал .

Зокрема, Уряд продовжив пілотний проект на 2020 рік щодо трансплантації. Це дозволить розширення учасників пілотного проекту, щоб укласти договори з усіма, хто робить трансплантацію і має ліцензію на трансплантацію. Також дозволить передбачити можливість використання коштів на оплату трансплантату із-за кордону.

Крім того, вдосконалено прозорість процедур для лікування українців за кордоном. Затверджено механізм комунікації на сайті МОЗ щодо статусу розгляду деперсоніфікованих заявок пацієнтів. Люди отримають можливість слідкувати прозоро за етапами розгляду заявок на різних етапах, розуміти терміни їх задоволення.

Також Уряд прийняв рішення щодо вдосконалення системи охорони здоров’я щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні. ВІЛ – це одна із найбільш небезпечних хвороб, яку можна вирішити лише комплексним підходом зі сторони охорони здоров`я та соціальних послуг. Тому було прийнято рішення, що Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу очолить Міністр охорони здоров’я, а заступником стане Міністр соціальної політики. Таким чином буде покращено координацію зусиль Уряду щодо боротьби з ВІЛ/СНІД.

Фото: Kalushnews.city

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