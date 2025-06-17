На пляже в Одессе

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 18 июня;
  • Погода в Одесской области 18 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 18 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 15-16°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 18 июня

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Каховская трагедия два года спустя: токсичные водоросли в Одесском заливе и новый Великий Луг.

Фото Марии Котовой

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