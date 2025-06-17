Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 18 июня;
- Погода в Одесской области 18 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 18 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 15-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 18 июня
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой