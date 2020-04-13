В Одессе могут исчезнуть лавовые плиты с Нежинской: культурное наследие уже пытались выбросить

На улице Нежинской продолжаются работы по ремонту тротуара. Недавно в общественную организацию обратилась жительница близлежащего дома и сообщила о халатном обращении с лавовыми плитами, которые рабочие хотели выкинуть в мусор. Известно, что реконструкция идет по заказу Управления дорожного хозяйства. Из-за халатности чиновников Одесса могла лишиться части культурного наследия.

Об этом сообщает ОО «Зеленый лист» на своей странице в Facebook.

По их словам, жительница дома близ проводившихся ремонтных работ на тротуаре улицы Нежинской обратилась к ним с жалобой. Она посетовала на халатное обращение с лавовыми плитами, которые являются культурным наследием города.

Одесситка рассказала, что плиты хотели выбросить вместе с остальным строительным мусором. По приезду активистов плиты застали в разбросанном хаотичном порядке. На вид, плит было меньше, чем до начала работ. Также следует отметить, что на предыдущем участке тротуара улицы, который уже отремонтировали, было украдено около 30 плит.Их просто не закрепили должным образом.

В данном случае за сохранность лавовых плит отвечает Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия, а заказали работы по ремонту тротуара в Управлении дорожного хозяйства. Активисты направили жалобы и заявления в профильные органы, департаменты и управления. Есть и первые ответы. Оказывается, официально наследие не защищено.

Важно понимать, что в следующий участок, который будут ремонтировать, входит около 400 исторических лавовых плит. Поэтому активисты обратятся с просьбой взять на баланс и вести учет этих элементов покрытия в соответствующие ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что чиновники не знают, куда делись лавовые плиты с улицы Софиевской.

Фото: ГО “Зеленый лист”

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