Лаявся та намагався зчинити бійку: на Одещині 22-річний чоловік викрав перукарську машинку

Про це повідомляє Управління поліції охорони в Одеській області.

На Одещині поліцейські охорони затримали агресивного крадія

Подія сталася у місті Чорноморськ, що на Одещині. Наряд реагування Чорноморського міжрайонного відділу отримав повідомлення з електронної бази «Цунамі» про крадіжку товару.

Прибувши на виклик, до поліцейських охорони звернувся старший охорони торгової зали магазину. Він розповів правоохоронцям, що в магазині виявили злодія, який викрав перукарську машинку, загальною вартістю майже 1500 гривень. Дану особу було затримано, під час затримання він агресивно себе поводив, висловлювався нецензурною лайкою та намагався вчинити бійку.

Як з’ясували поліцейські, зловмисником виявився 22-річний місцевий мешканець. Заховавши бажане під верхній одяг, він таким чином намагався винести з торгівельного залу неоплачений товар.

Затриманого доставлено до Чорноморського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області для з’ясування всіх обставин події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Фото ілюстративне: YouTube

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