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Новости Одессы и Одесской области

Квоти на імміграцію іноземних айтішників: частину квот розподілили до Одеси

Квоти на імміграцію іноземних айтішників: частину квот розподілили до Одеси

Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну.

  • Що таке квота на імміграцію?

    Це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

  • Чому квоти на імміграцію зручні?

    Квоти на імміграцію — інструмент простіший, а ніж робоча віза. Візу треба поновлювати щороку і людина залишається прив’язаною до конкретного місця. Квоти ж дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати й навіть створювати тут власний продукт.

  • Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку?

    Попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку. Щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. У той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтіішників. Окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі. Імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.

  • Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам?

    Імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників. Головне, що ми отримаємо –приплив senior фахівців, які зможуть допомогти нам швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.

  • Що це означає для іноземних фахівців?

    можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому
    не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
    працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
    нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;
    є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
    є можливість відкрити ФОП.

  • Як розподілені 5000 квот серед міст України?
    Київ – 2500
    Харків – 700
    Дніпро – 600
    Одеса – 600
    Львів – 600

Міністерство цифрової трансформації закликає ІТ-компанії користуватись цим зручним інструментом!

Фото: ШоТам

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