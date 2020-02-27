Квоти на імміграцію іноземних айтішників: частину квот розподілили до Одеси

Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.
Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну.
- Що таке квота на імміграцію?
Це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.
- Чому квоти на імміграцію зручні?
Квоти на імміграцію — інструмент простіший, а ніж робоча віза. Візу треба поновлювати щороку і людина залишається прив’язаною до конкретного місця. Квоти ж дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати й навіть створювати тут власний продукт.
- Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку?
Попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку. Щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. У той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтіішників. Окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі. Імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.
- Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам?
Імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників. Головне, що ми отримаємо –приплив senior фахівців, які зможуть допомогти нам швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.
- Що це означає для іноземних фахівців?
можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому
не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;
є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
є можливість відкрити ФОП.
- Як розподілені 5000 квот серед міст України?
Київ – 2500
Харків – 700
Дніпро – 600
Одеса – 600
Львів – 600
Міністерство цифрової трансформації закликає ІТ-компанії користуватись цим зручним інструментом!
Фото: ШоТам
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