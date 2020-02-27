Квоти на імміграцію іноземних айтішників: частину квот розподілили до Одеси

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну.

Що таке квота на імміграцію? Це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

Чому квоти на імміграцію зручні? Квоти на імміграцію — інструмент простіший, а ніж робоча віза. Візу треба поновлювати щороку і людина залишається прив’язаною до конкретного місця. Квоти ж дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати й навіть створювати тут власний продукт.

Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку? Попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку. Щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків. У той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтіішників. Окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі. Імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.

Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам? Імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників. Головне, що ми отримаємо –приплив senior фахівців, які зможуть допомогти нам швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.

Що це означає для іноземних фахівців? можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому

не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;

працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;

нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;

є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;

є можливість відкрити ФОП.

Як розподілені 5000 квот серед міст України?

Київ – 2500

Харків – 700

Дніпро – 600

Одеса – 600

Львів – 600