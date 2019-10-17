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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области курсантов научат премудростям морского дела на любимой яхте Брежнева

В Одесской области курсантов научат премудростям морского дела на любимой яхте Брежнева

В порт Измаил в Одесской области зашел корабль ІІІ ранга BG01 “Крым”.

Его в регаиональном управлении Морской охраны решили переоборудовать под учебное судно.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает на его странице в  Facebook.

К слову, судно “Крым” построили в Санкт-Петербурге в 1978 году. На нем катались первые лица правительства СССР, в том числе и члены политбюро. В частности, товарищ генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев любил выходить на ней в море, отдыхая на даче в Крыму.

В 1992 году корабль передали погранцам Украины. Поначалу он нес службу в морской охране Ялты. А после аннексии в 2004 году его перевели в Одессу, где включили в состав регионального отряда.

Теперь на корабле будут проходить практиполитку курсанты учебного Центра морской охраны в Измаиле.

ТТХ

  • Полное водоизмещение корабля — 256 тонн;
  • Длина корпуса — 45,3 метра;
  • Ширина — 8,94 метра;
  • Осадка — 2,56 метра.
  • Силовая установка — два дизеля типа М-503А мощностью по 4000 лошадиных сил;
  • Скорость полного хода — 28 узлов;
  • Дальность плавания — 476 миль при скорости хода 17 узлов;
  • Автономность — трое суток;
  • Пассажировместимость — 14 человек;
  • Экипаж — 32 человека.

Фото: img2.abo.media

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