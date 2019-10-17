В Одесской области курсантов научат премудростям морского дела на любимой яхте Брежнева

Его в регаиональном управлении Морской охраны решили переоборудовать под учебное судно.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает на его странице в Facebook.

К слову, судно “Крым” построили в Санкт-Петербурге в 1978 году. На нем катались первые лица правительства СССР, в том числе и члены политбюро. В частности, товарищ генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев любил выходить на ней в море, отдыхая на даче в Крыму.

В 1992 году корабль передали погранцам Украины. Поначалу он нес службу в морской охране Ялты. А после аннексии в 2004 году его перевели в Одессу, где включили в состав регионального отряда.

Теперь на корабле будут проходить практиполитку курсанты учебного Центра морской охраны в Измаиле.

ТТХ

Полное водоизмещение корабля — 256 тонн;

Длина корпуса — 45,3 метра;

Ширина — 8,94 метра;

Осадка — 2,56 метра.

Силовая установка — два дизеля типа М-503А мощностью по 4000 лошадиных сил;

Скорость полного хода — 28 узлов;

Дальность плавания — 476 миль при скорости хода 17 узлов;

Автономность — трое суток;

Пассажировместимость — 14 человек;

Экипаж — 32 человека.

Фото: img2.abo.media