В Одесской области курсантов научат премудростям морского дела на любимой яхте Брежнева

В порт Измаил в Одесской области зашел корабль ІІІ ранга BG01 “Крым”.
Его в регаиональном управлении Морской охраны решили переоборудовать под учебное судно.
Об этом пресс-служба ведомства сообщает на его странице в Facebook.
К слову, судно “Крым” построили в Санкт-Петербурге в 1978 году. На нем катались первые лица правительства СССР, в том числе и члены политбюро. В частности, товарищ генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев любил выходить на ней в море, отдыхая на даче в Крыму.
В 1992 году корабль передали погранцам Украины. Поначалу он нес службу в морской охране Ялты. А после аннексии в 2004 году его перевели в Одессу, где включили в состав регионального отряда.
Теперь на корабле будут проходить практиполитку курсанты учебного Центра морской охраны в Измаиле.
ТТХ
- Полное водоизмещение корабля — 256 тонн;
- Длина корпуса — 45,3 метра;
- Ширина — 8,94 метра;
- Осадка — 2,56 метра.
- Силовая установка — два дизеля типа М-503А мощностью по 4000 лошадиных сил;
- Скорость полного хода — 28 узлов;
- Дальность плавания — 476 миль при скорости хода 17 узлов;
- Автономность — трое суток;
- Пассажировместимость — 14 человек;
- Экипаж — 32 человека.
Фото: img2.abo.media