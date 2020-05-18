Купив квіти для мами: в Одесі патрульні повернули додому 5-річного хлопчика, який загубився

Під час патрулювання Суворовського району до інспекторів звернулись громадяни та повідомили, що побачили маленького хлопчика без нагляду дорослих.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
За вказаною адресою патрульні дійсно виявили розгубленого 5-річного хлопчика.
Хлопчина розповів, що йде шукати свою маму та, щоб зробити їй приємне, купив для неї квіти.
Згодом, мама знайшлася і таки отримала свій букет.
Жінка пояснила, що вийшла до магазину, а двері не зачинила, от син і вийшов її шукати.
Маму з сином передали працівникам ювенальної превенції, які надалі з’ясують всі обставини справи.
Фото: Патрульна поліція