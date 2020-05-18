Купив квіти для мами: в Одесі патрульні повернули додому 5-річного хлопчика, який загубився

Під час патрулювання Суворовського району до інспекторів звернулись громадяни та повідомили, що побачили маленького хлопчика без нагляду дорослих.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

За вказаною адресою патрульні дійсно виявили розгубленого 5-річного хлопчика.

Хлопчина розповів, що йде шукати свою маму та, щоб зробити їй приємне, купив для неї квіти.

Згодом, мама знайшлася і таки отримала свій букет.

Жінка пояснила, що вийшла до магазину, а двері не зачинила, от син і вийшов її шукати.

Маму з сином передали працівникам ювенальної превенції, які надалі з’ясують всі обставини справи.

Фото: Патрульна поліція

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