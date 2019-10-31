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Новости Одессы и Одесской области

«Куяльник 2.0»: в Одессе собираются модернизировать известную здравницу

«Куяльник 2.0»: в Одессе собираются модернизировать известную здравницу

Договор на обновление санатория подписан с Ribas Hotel Group – фирмой, которая уже занималась улучшением санатория имени Пирогова (Куяльника). Проект нынешнего обновления санатория назвали «Куяльник 2.0». По плану, в здравнице улучшат помещения, реорганизуют управление и процесс работы с персоналом и отдыхающими.

Об этом сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко на своей странице в Facebook. В свое время он работал заместителем председателя «Укрпрофздравницы».

Санаторий имени Пирогова ожидает модернизация управленческих процессов, организации работы с персоналом и отдыхающими. А осуществить это станет возможно благодаря внедрению нового программного обеспечения.

«В мире такой подход используют давно – все гостиницы и курорты работают с использованием современных цифровых и маркетинговых технологий, а для украинских здравниц этот опыт достаточно новый. Среди профсоюзных санаториев такая система внедрена только в «Миргорокурорте», в «Куяльнике» она будет значительно совершеннее», – написал Саенко.

Он также указал, что внедрение такого ПО уже началось, и в электронную базу попали все помещения, которые эксплуатируются и не эксплуатируются.

“Сразу, как на ладони, стало видно неэффективность и бюрократию, которая царила в санатории», – пишет заместитель председателя ФПУ. – Такой метод ведения управления, по идее, позволит избежать каких-либо махинаций с отчетностью, обойти проблемы и сделать курорт привлекающим для инвесторов”.

Опубликована и визуализация третьего корпуса Куяльника на Facebook-странице директора Ribas Hotel Group Артура Лупашко.

Визуализация проекта обновления

Визуализация проекта обновления

«Таким может быть третий корпус санатория им. Пирогова, известный как «Куяльник». Для этого нужно очень плотно поработать всем участникам обновления курорта: владельцам в лице Федерации Профсоюзов Украины, новому руководству предприятия и нам, как привлеченным экспертам. Скоро я расскажу об этом подробнее на презентации проекта Куяльник 2.0, а следующим летом, надеюсь, в стенах самого курорта», – написал Лупашко.

Судя по всему, обновленный корпус появится чуть более, чем через полгода.

Впрочем, модернизация вызывает много вопросов, особенно, если изучить информацию, опубликованную на одной из страниц санатория в Facebook. Там сообщают, что в  Ribas Hotel Group уже занимались «развитием» здравницы в течение нескольких лет. Главными достижениями данной компании там считают «неэффективный маркетинг, плохую организация работы, взятки и воровство».

Скрин со страницы санатория в соцсети

Скрин со страницы санатория в соцсети

В 2018 году от услуг компании отказались. А председателя Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко подозревают в денежных махинациях, в частности, связанных с санаторием Куяльник. В группе сообщили, что деньги, полученные от отдыхающих, идут не на счет санатория, а в пользу некого ООО «Санаторий Куяльник», которое не имеет отношения к здравнице.

Фото: Facebook Артура Лупашко, санатория “Куяльник”, autogear.ru

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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