«Куяльник 2.0»: в Одессе собираются модернизировать известную здравницу

Договор на обновление санатория подписан с Ribas Hotel Group – фирмой, которая уже занималась улучшением санатория имени Пирогова (Куяльника). Проект нынешнего обновления санатория назвали «Куяльник 2.0». По плану, в здравнице улучшат помещения, реорганизуют управление и процесс работы с персоналом и отдыхающими.

Об этом сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко на своей странице в Facebook. В свое время он работал заместителем председателя «Укрпрофздравницы».

Санаторий имени Пирогова ожидает модернизация управленческих процессов, организации работы с персоналом и отдыхающими. А осуществить это станет возможно благодаря внедрению нового программного обеспечения.

«В мире такой подход используют давно – все гостиницы и курорты работают с использованием современных цифровых и маркетинговых технологий, а для украинских здравниц этот опыт достаточно новый. Среди профсоюзных санаториев такая система внедрена только в «Миргорокурорте», в «Куяльнике» она будет значительно совершеннее», – написал Саенко.

Он также указал, что внедрение такого ПО уже началось, и в электронную базу попали все помещения, которые эксплуатируются и не эксплуатируются.

“Сразу, как на ладони, стало видно неэффективность и бюрократию, которая царила в санатории», – пишет заместитель председателя ФПУ. – Такой метод ведения управления, по идее, позволит избежать каких-либо махинаций с отчетностью, обойти проблемы и сделать курорт привлекающим для инвесторов”.

Опубликована и визуализация третьего корпуса Куяльника на Facebook-странице директора Ribas Hotel Group Артура Лупашко.

«Таким может быть третий корпус санатория им. Пирогова, известный как «Куяльник». Для этого нужно очень плотно поработать всем участникам обновления курорта: владельцам в лице Федерации Профсоюзов Украины, новому руководству предприятия и нам, как привлеченным экспертам. Скоро я расскажу об этом подробнее на презентации проекта Куяльник 2.0, а следующим летом, надеюсь, в стенах самого курорта», – написал Лупашко.

Судя по всему, обновленный корпус появится чуть более, чем через полгода.

Впрочем, модернизация вызывает много вопросов, особенно, если изучить информацию, опубликованную на одной из страниц санатория в Facebook. Там сообщают, что в Ribas Hotel Group уже занимались «развитием» здравницы в течение нескольких лет. Главными достижениями данной компании там считают «неэффективный маркетинг, плохую организация работы, взятки и воровство».

В 2018 году от услуг компании отказались. А председателя Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко подозревают в денежных махинациях, в частности, связанных с санаторием Куяльник. В группе сообщили, что деньги, полученные от отдыхающих, идут не на счет санатория, а в пользу некого ООО «Санаторий Куяльник», которое не имеет отношения к здравнице.

Фото: Facebook Артура Лупашко, санатория “Куяльник”, autogear.ru