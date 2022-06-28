Куяльницкая канава стала ярко-красной – в воде нашли неизвестное вещество (фото)

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, одесские коммунальщики обнаружили в Куяльницкой канаве неизвестное красное вещество.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», во время плановых работ по расчистке Куяльницкой канавы работники КП «Городские дороги» обнаружили в воде вещество неизвестного происхождения красно-оранжевого цвета с резким запахом.

На место вызвали сотрудников полиции, ГСЧС, департамента экологии и районной администрации.

В настоящее время сделаны пробы воды, их направили на экспертизу.

Как сообщается, ситуация под контролем. Подробности уточняются.