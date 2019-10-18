Куда в выходные пойти с ребенком в Одессе?

Октябрь балует одесситов отличной погодой, поэтому приглашение на день рождения парка Горького или занятия гимнастикой на берегу моря порадуют всех, кто любит развлечения на свежем воздухе. Не останутся без внимания в эти выходные и те жители города, кто предпочитает выставки и лекции.

Кто-то величает наш Одесский академический театр кукол (ОАТК) «домом оживших сказок», кто-то просто — «кукольный». Он становится обычно первым прикосновением к театральному искусству «вживую» для маленьких одесситов: на детские спектакли пускают зрителей с двух (!) лет. Что касается спектаклей для взрослых, то они в последнее время, что называется, «гремят». Чего только «Бабы Бабеля» стоят…

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