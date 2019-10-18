Куда в выходные пойти с ребенком в Одессе?

Подборка мероприятий на ближайший уикенд.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
19 октября, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»
20 октября, 12.00 — «Красная шапочка»
Стоимость билетов — от 10 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.
20 октября, 12.00 — «Волшебник Изумрудного города»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
19 октября, 11.00, 13.00 — «Как подружились мышонок Муф и балерина Питт»
20 октября, 11.00, 13.00 — «Приключения мышонка Мыцыка»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
20 октября, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
16 октября, 17.00 — Абонемент №9 «Звездочка»
20 октября, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям…»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Литературный музей
ул. Ланжероновская, 2; тел.: 722-33-70.
19 октября, 14.00 — Абонемент №4 «Портреты великих композиторов»
20 октября, 14.00 — Абонемент №13 «Музыкальные откровения эпохи Барокко»
Стоимость билетов — 50 грн.
Фото: rusdram.com.ua