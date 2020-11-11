Куда в Одессе выбрасывать крупногабаритный мусор?

Каждый рабочий день у сотрудников одесских ЖКСов начинается с разбора стихийных свалок, которые устраивают по ночам не совсем ответственные горожане. Речь идет о крупногабаритном мусоре.

Между тем, как пояснили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, захламление территорий общего пользования и прилегающих территорий является административным правонарушением и наказывается штрафом.

Для сбора крупногабаритного мусора в Одессе есть специальные площадки. Они расположены по таким адресам:

ул. Варненская, 27а;

ул. Инглези, 7б;

пер. Крайний, 1а;

1-й Полевой переулок, 1;

ул. Героев обороны Одессы, 78.

Эти площадки регулярно расчищают сотрудники КП «Одескоммунтранс», КП «Городские дороги» и ЖКСов.

«Складируйте свои старые унитазы и плиты именно туда, а не захламляйте город!», — призывают в департаменте.

Напомним, ранее в Одессе сделали тротуарную плитку из неликвидного пластика.