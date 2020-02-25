Куда сходить в Одессе на этой неделе: театры и выставки

Подборка культурных мероприятий в городе на ближайшие дни.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
28, 29 февраля, 18.30 — «Carmina Burana»
1 марта, 18.30 — «Любовный напиток»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
26 февраля, 18.30 — «В джазе только девушки»
27 февраля, 19.00 — Симфонический рок-концерт
28 февраля, 18.30 — «Польская кровь»
29 февраля, 19.00 — Liverpool Legends — «The Beatles Tribute»
1 марта, 19.00 — «Последний этаж»
2 марта, 19.00 — «Морфий»
3 марта, 19.00 — «Семейный ужин»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
26 февраля, 18.00 — «Два ангела»
28 февраля, 19.00 — «Клуб одиноких сердец»
29 февраля, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50.
27 февраля, 19.00 — «Вий»
28, 29февраля, 19.00 — «Ангел, черт и проктолог»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
26 февраля, 19.00 — Концерт фламенко
29 февраля, 18.00 — Абонемент №2 «Мы из будущего!..»
3 марта, 19.00 — Брюс Дикинсон
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
26 февраля, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
27 февраля, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»
28 февраля, 19.00 — «Натали»
29 февраля, 19.00 — «Старики»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
26 февраля, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
27 февраля, 19.00 — «Одесский подкидыш»
29 февраля, 19.00 — «Рыжий город»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
28 февраля, 19.00 — «Ну очень ковбойская история!»
29 февраля, 19.00 — «Красная каска»
1 марта, 19.00 — «Шельменко-денщик»
Выставки
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 29 февраля — персональная выставка фотографий Залмана Шкляра «Уличная фотография и метафизика взгляда».
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 1 апреля — выставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: myod.info
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