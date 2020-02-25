Куда сходить в Одессе на этой неделе: театры и выставки

В Одессе и области всегда проходит много фестивалей, среди которых — музыкальные и танцевальные, юмористические и художественные, киношные и театральные. Многие из них имеют статус международных, и, чтобы поучаствовать в них, гости приезжают не только из близлежащих городов, но и из других стран. Этот год не станет исключением, он порадует как традиционными праздниками искусств, так и теми, что проходят у нас впервые.

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