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Новости Одессы и Одесской области

Куда сходить в Одессе на этой неделе: театры и выставки

Куда сходить в Одессе на этой неделе: театры и выставки

Подборка культурных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

28, 29 февраля, 18.30 — «Carmina Burana»

1 марта, 18.30 — «Любовный напиток»

 

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

26 февраля, 18.30 — «В джазе только девушки»

27 февраля, 19.00 — Симфонический рок-концерт 

28 февраля, 18.30 — «Польская кровь»

29 февраля, 19.00 — Liverpool Legends — «The Beatles Tribute»

1 марта, 19.00 — «Последний этаж»

2 марта, 19.00 — «Морфий»

3 марта, 19.00 — «Семейный ужин»

 

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

26 февраля, 18.00 — «Два ангела»

28 февраля, 19.00 — «Клуб одиноких сердец»

29 февраля, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»

 

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50.

27 февраля, 19.00 — «Вий»

28, 29февраля, 19.00 — «Ангел, черт и проктолог»

 

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

26 февраля, 19.00 — Концерт фламенко

29 февраля, 18.00 — Абонемент №2 «Мы из будущего!..»

3 марта, 19.00 — Брюс Дикинсон

 

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

26 февраля, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

27 февраля, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»

28 февраля, 19.00 — «Натали»

29 февраля, 19.00 — «Старики»

 

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

26 февраля, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

27 февраля, 19.00 — «Одесский подкидыш»

29 февраля, 19.00 — «Рыжий город»

 

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

28 февраля, 19.00 — «Ну очень ковбойская история!»

29 февраля, 19.00 — «Красная каска»

1 марта, 19.00 — «Шельменко-денщик»

 

Выставки

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 29 февраля — персональная выставка фотографий Залмана Шкляра «Уличная фотография и метафизика взгляда». 

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

 

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 1 апреля — выставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

 

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера. 

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

 

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел.  759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

 

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: myod.info

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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