Куда сегодня можно уехать из Одессы на поезде

Сегодня, 18 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по восьми направлениям.
Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета в своем телеграм-канале “Одеса. Офіційно”.
- #26 Одесса – Рахов – 15:00;
- #78 Одесса – Ковель – 18:13;
- #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- #136 Одесса – Черновцы – 20:49;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #54 Одесса – Днепр – 19:56;
- #106 Одесса – Киев – 22:03;
- #8 Одесса – Харьков – 19:25.
Все восемь рейсов регулярные. Эвакуационных рейсов на сегодня не предусмотрено.