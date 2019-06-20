Куда пропали секции Ротонды в одесском Горсаду?

Знаменитая Ротонда одесского Городского сада сейчас стоит частично «оголенная». Не хватает по две секции ограды и слева, и справа.

Как водится, по Одессе по этому поводу пошли слухи. Первым делом, одесситы, конечно же, решили, что все 4 секции «вандалы сорвали и сдали на металлолом».

С актами вандализма и в самом деле нам приходится встречаться довольно часто. Но сейчас это не тот случай.

Мы обратились с вопросом о судьбе части ограды Ротонды в Управление по вопросам охраны памятников культурного наследия Одесского горсовета.

Там нам сообщили: «Ротонда Горсада находится на балансе КП «Горзелентрест». Части ограждения ими забраны на ремонт, возврат планируется с понедельника».

Так что с оградой Ротонды все в порядке, и в скором времени все ее части снова будут красоваться на прежнем месте.

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