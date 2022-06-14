Куда можно уехать на поезде из Одессы 14 июня

Сегодня, во вторник, 14 июня 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 9 составов.
Об этом информирует телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
В сообщении сказано, что 14 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- # 236 Одесса — Черновцы — 14:54
- # 026 Одесса — Рахов — 14:54
- # 036 Одесса — Пшемысль — 15:54
- # 038 Одесса — Ужгород — 15:54
- # 078 Одесса — Ковель — 18:12
- # 008 Одесса — Харьков — 20:12
- # 054 Одесса — Днепр — 20:39
- # 012 Одесса — Львов — 21:04
- # 106 Одесса- Киев — 21:18