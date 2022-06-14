Новости Одессы и Одесской области

Куда можно уехать на поезде из Одессы 14 июня

Куда можно уехать на поезде из Одессы 14 июня

Сегодня, во вторник, 14 июня 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 9 составов.

Об этом информирует телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

В сообщении сказано, что 14 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  1. # 236 Одесса — Черновцы — 14:54
  2. # 026 Одесса — Рахов — 14:54
  3. # 036 Одесса — Пшемысль — 15:54
  4. # 038 Одесса — Ужгород — 15:54
  5. # 078 Одесса — Ковель — 18:12
  6. # 008 Одесса — Харьков — 20:12
  7. # 054 Одесса — Днепр — 20:39
  8. # 012 Одесса — Львов — 21:04
  9. # 106 Одесса- Киев — 21:18
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить