Куда из Одессы можно будет слетать за шесть евро

Лоукостер Ryanair объявил о снижении цен на некоторые рейсы.

Так, например, за шесть евро можно будет слетать из Одессы в город на юге Польши Катовице. По такой цене предлагают улететь в одну сторону.

Об этом сообщает avianews.

Обратный билет обойдется уже в десять евро. Таким образом, полет туда-обратно составит 16 евро.

Новые тарифы вступят в силу с конца октября. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании. В стоимость входят обязательные аэропортовые платежи.

Впрочем, надеяться на дополнительные услуги за эти деньги не стоит.

При этом можно бесплатно перевезти ручную кладь. Ее габариты не должны превышать 40 х 25 х 20 см, иначе сумку попросят сдать в багаж. А за это нужно доплатить еще 25 евро.

Фото: Юра Танчин