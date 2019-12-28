Кто ждал – дождался: в Одессе пошел первый снег (фото)

Как и обещали синоптики, 28 декабря Одессу припорошило снегом.
Этой зимой в городе еще не было настоящих сезонных осадков, не считая пролетевших местами редких снежинок в начале декабря.
Потому для многих одесситов это настоящее предновогоднее чудо.
Правда, снег быстро тает, так как температура воздуха при этом сохраняется с пометкой плюс.
Лишь к ночи, по прогнозам синоптиков, может ударить легкий морозец. Но сильных заморозков опасаться не стоит.
Фото: pushkinska.net
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