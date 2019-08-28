«Кто здесь»: в Одессе пройдет выставка картин Бориса Гребенщикова

Певец и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представит свою живопись в Одесском музее западного и восточного искусства.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, на выставке будут представлены картины, созданные БГ за несколько десятилетий.

«Лиризм, сюрреализм, ироничность, красочность и философичность сотканы в единую и очень гостеприимную Вселенную, где найдёт своё место каждый слышащий и видящий исследователь жизни», – отметили организаторы выставки.

БГ как художник принадлежит к той области художественной культуры, которая с легкой руки английского критика Роджера Кардинала получила название оutsiderаrt.

Выставка будет проходить с 31 августа по 13 сентября ежедневно (кроме среды) с 10:30 до 18:00 (Пушкинская, 9).

31 августа в Летнем театре “Морвокзал” пройдет концерт “Аквариума”.

Фото: newsmuz.com